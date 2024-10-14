Украинские военные с мая 2023 года сдерживают наступление российских войск в Харьковской области. Как живут солдаты в перерывах между боями. Фотографии

Войска РФ с мая пытаются наступать в Харьковской области. Бои идут на территории города Волчанск, который полностью разрушен, но россиянам так и не удалось его захватить. Украинские военные держат оборону и на других участках фронта в Харьковской области. «Медуза» публикует снимки, показывающие жизнь украинских военных на линии фронта. Фотографии были сделаны в Харьковской области 2 октября.

Украинские артиллеристы в подземном укрытии Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Боец ВСУ готовит еду в землянке на линии фронта Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Украинские артиллеристы отдыхают в землянке в перерыве между боями Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинские военные собирают гильзы от 122-мм снарядов Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинский военный моет руки после сбора гильз Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Боец ВСУ бреется во время перерыва между боями Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Хроника войны. 14 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 14 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»