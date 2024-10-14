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Украинские военные с мая 2023 года сдерживают наступление российских войск в Харьковской области. Как живут солдаты в перерывах между боями. Фотографии

Источник: Meduza

Войска РФ с мая пытаются наступать в Харьковской области. Бои идут на территории города Волчанск, который полностью разрушен, но россиянам так и не удалось его захватить. Украинские военные держат оборону и на других участках фронта в Харьковской области. «Медуза» публикует снимки, показывающие жизнь украинских военных на линии фронта. Фотографии были сделаны в Харьковской области 2 октября.

Украинские артиллеристы в подземном укрытии
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Боец ВСУ готовит еду в землянке на линии фронта
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Украинские артиллеристы отдыхают в землянке в перерыве между боями
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Украинские военные собирают гильзы от 122-мм снарядов
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Украинский военный моет руки после сбора гильз
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Боец ВСУ бреется во время перерыва между боями
Fermin Torrano / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press
Хроника войны. 14 октября 2024 года

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