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Украинские военные с мая 2023 года сдерживают наступление российских войск в Харьковской области. Как живут солдаты в перерывах между боями. Фотографии
Источник: Meduza
Войска РФ с мая пытаются наступать в Харьковской области. Бои идут на территории города Волчанск, который полностью разрушен, но россиянам так и не удалось его захватить. Украинские военные держат оборону и на других участках фронта в Харьковской области. «Медуза» публикует снимки, показывающие жизнь украинских военных на линии фронта. Фотографии были сделаны в Харьковской области 2 октября.