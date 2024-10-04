«Важные истории»: власти РФ заложили на выплаты контрактникам в 2025-2027 годах 90 миллиардов рублей

Правительство РФ прописало в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы, что на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны будет заложено 90 миллиардов рублей — по 30 миллиардов ежегодно, сообщили «Важные истории» 4 октября.

По оценке издания, если размер выплаты, установленный 31 июля на уровне 400 тысяч рублей, , то 90 миллиардов рублей хватит, чтобы за три года заключить 225 тысяч новых контрактов. Если за заключенные контракты станут выплачивать по 195 тысяч рублей, как это было ранее, то Минобороны сможет набрать 461,5 тысячи контрактников.

«Важные истории» отметили, что сумма, заложенная в проекте бюджета, может увеличиться. Так, в первом полугодии 2024 года на единовременные выплаты новым контрактникам потратили более 32 миллиардов рублей. Это больше, чем заложено в бюджете на весь следующий год.

Министерство обороны РФ, как считают западные аналитики, начало активно привлекать в российскую армию контрактников, чтобы восполнить потери, понесенные войсками в ходе вторжения в Украину, при этом не объявляя новую волну мобилизации, которая может спровоцировать недовольство внутри страны.

Минобороны РФ может завышать данные о числе новых контрактников в полтора раза, подсчитали «Важные истории» в августе. По данным министерства, к апрелю 2024 года контракты заключили 640 тысяч человек, при этом единовременные выплаты к тому моменту получили только 426 тысяч человек.

По оценке «Медузы» на начало июля 2024 года, за два с половиной года полномасштабной войны в Украине погибли 120 тысяч российских военных.

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