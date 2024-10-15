Отец Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, вышел на свободу. Его приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» армии

Житель Тверской области Алексей Москалев, приговоренный к году и десяти месяцам колонии по делу о «дискредитации» армии РФ, вышел на свободу, сообщает ОВД-Инфо.

Он отбывал заключение в ИК-6 в городе Новомосковске Тульской области.

28 марта 2023 года суд в Тульской области приговорил Алексея Москалева, который в одиночку воспитывал дочь Машу, к двум годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии из-за комментариев в «Одноклассниках». Москалев, находившийся под домашним арестом, сбежал и не явился на вынесение приговора. Вскоре его задержали в Минске, а в середине апреля вернули в Россию.

Семья Москалевых попала поле зрения правоохранительных органов в апреле 2022 года, когда Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого на ее отца составили сначала административный протокол о «дискредитации» армии РФ, а затем завели уголовное дело о повторной «дискредитации».

После того как Москалева отправили под домашний арест в начале марте 2023 года, его дочь передали в социально-реабилитационный центр. Через несколько недель девочку забрала к себе мать, прежде ее не воспитывавшая.