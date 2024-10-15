Чехия вернет посла в Москву. Его отозвали из России после начала полномасштабной войны

Чехия назначила нового посла в России, в первые месяцы 2025 года он приедет в Москву, сообщает издание České noviny.

Новым послом будет бывший замминистра обороны страны Даниэль Коштовал. Он уже получил агреман — необходимое в дипломатической практике формальное согласие Москвы на его назначение.

После начала полномасштабной войны в Украине Чехия отозвала посла для консультаций, и с тех пор дипмиссию в Москве возглавляет временный поверенный — дипломат более низкого уровня.

Возвращение посла в Россию глава МИД Чехии Ян Липавский объяснил тем, что у всех крупнейших союзников Чехии — Великобритании, США, Франции и Германии — есть послы в Москве.

Предыдущим послом Чехии в России был Витезслав Пивонька, он покинул пост в конце мая 2024 года.