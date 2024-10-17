Politico: танкеры российского теневого флота, перевозящие нефть в обход санкций, оставляют разливы и нефтяные пятна по всему миру

Российские танкеры с 2021 года стали причиной не менее девяти разливов нефти и нефтепродуктов, выяснило издание Politico в совместном расследовании с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial, изучив спутниковые снимки и данные о судоходстве аналитической компании Lloydʼs List и товарной платформы Kpler.

Politico приводит в пример два случая. В одном из них пятно, оставленное танкером Innova в марте, было замечено примерно в 100 километрах от шотландского побережья. Однако британская береговая охрана не предприняла никаких действий для дальнейшего расследования. Ее представитель сообщил Politico, что не обнаружено «достаточных доказательств нарушения».

Еще один случай произошел в феврале, когда пятно было обнаружено у побережья Италии. Его оставил, судя по всему, еще один танкер теневого флота Aruna Gulcay. Итальянская береговая охрана не проводила осмотр судна.

Нефтяные пятна и разливы, как пишет Politico, были обнаружены повсюду — от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики. Анализ маршрутов теневого флота показал, что суда проходили вдоль западного побережья США, через Средиземное море и Ла-Манш, у береговой линии Китая — и это только когда они идут с включенными транспондерами. По словам аналитиков компании SkyTruth, предоставившей спутниковые снимки, обнаруженные ими девять пятен составляют только малую часть реальной проблемы.

Эксперт аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Айзек Леви отмечает, что помимо экологического ущерба, такие разливы и пятна имеют огромное влияние на прибрежные государства, которым придется нести расходы по очистке.

В начале декабря 2022 года западные страны согласовали нефтяной потолок, который запрещал компаниям из из стран «Большой семерки» и Евросоюза перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель. По задумке авторов, эта мера должна была ограничить доходы России от экспорта нефти, не создавая скачка цен на энергоносители на мировом рынке. По данным CREA, с момента введения потолка до сентября 2024 года российский теневой флот перевез сырую нефть на сумму 80 миллиардов евро. Против танкеров теневого флота вводятся санкции, однако пока не все они находятся под ограничениями.

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