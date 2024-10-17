Великобритания ввела «крупнейшие санкции» против «теневого флота» России

Власти Великобритании ввели санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа, сообщило министерство иностранных дел страны.

По данным британских властей, нефтяные танкеры, попавшие под ограничения 17 октября, за последний год помогли России заработать примерно 4,9 миллиарда долларов.

Таким образом Великобритания ввела «крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против Путина», говорится в пресс-релизе. Общее число танкеров под санкциями достигло 43. В рамках ограничений они не смогут заходить в порты Великобритании и пользоваться услугами британских компаний.

«„Теневой флот“ стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли», — заявили в британском МИДе.

Кроме танкеров, под новые санкции также попала газовая компания «Русгаздобыча».

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работают ли санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?