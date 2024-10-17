Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил, что Украине для защиты необходимо членство в НАТО, отметив неработающие гарантии . Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета, передает «Громадське».

По словам Зеленского, он обсуждал с Трампом вопрос членства Украины в НАТО, отмечая, что, согласно Будапештскому меморандуму, Украине обещали защиту территориальной целостности и суверенитета взамен на отказ от ядерного оружия. Но этот документ и другие договоренности с Россией не работают, отметил Зеленский.

«Кто из этих больших стран, из этих ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И поэтому у нас так. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: „Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс“. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

«Поэтому мы выбираем НАТО, не ядерное оружие. Я считаю, что меня услышал в этом случае Дональд Трамп. Он сказал: „У вас справедливые аргументы“», — заявил Зеленский.

В конце сентября Зеленский и Трамп встретились в Trump Tower в Нью-Йорке. Это была их первая личная встреча за пять лет. Выступая перед журналистами в начале встречи, Зеленский сказал, что «у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить». Трамп заявил, что если победит на выборах, то «быстро решит вопрос» с войной в Украине. «У нас очень хорошие отношения [с Зеленским], и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с Путиным. И я думаю, если мы выиграем [выборы], мы решим это очень быстро», — сказал кандидат в президенты США.