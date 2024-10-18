Путин: Россия «ни при каких обстоятельствах» не допустит появления у Украины ядерного оружия

Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия. Он подчеркнул, что любой шаг в этом направлении повлечет за собой «соответствующую реакцию» России.

«Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но, в целом, здесь больших сложностей нет. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин на встрече с руководителями СМИ стран .

Президент РФ обвинил украинские власти в том, что они не раз еще до начала войны заявляли о том, что Украина должна была иметь ядерное оружие. Он добавил, что Россия может «проследить любое движение» к получению Киевом ядерного оружия, такое «утаить невозможно».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обсуждал с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вступление Украины в НАТО. В разговоре он отмечал, что гарантии , по которому Украине обещали защиту территориальной целостности и суверенитета взамен на отказ от ядерного оружия, не работают. «В разговоре с Трампом я ему сказал: „Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс“. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», — заявил Зеленский. При этом, по его словам, Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

Примерно в то же время немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что у Украины есть материал для создания ядерного оружия: «Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы». В украинском МИДе публикацию Bild назвали «инсинуациями». Зеленский также отрицал, что Украина готовится создать ядерное оружие.