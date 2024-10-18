Путин считает «контрпродуктивным» называть сроки завершения войны с Украиной

Владимир Путин отказался говорить о сроках завершения российско-украинской войны. Он также посоветовал спросить у стран НАТО, «когда им надоест воевать» с Россией.

«Если говорить про какие-то сроки — это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная», — сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов , отвечая на вопрос о сроках завершения войны.

Президент России также заявил, что украинская армия якобы не может самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие в рамках этой войны. По его словам, «это делает НАТО». «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих людей в интересах третьих государств», — сказал Путин.

По его оценке, российская армия «становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных». «А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы», — добавил Путин.

В июне Путин назвал условия прекращения боевых действий в Украине. Он потребовал от украинских властей вывести войска со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Зеленский 16 октября представил собственный «план победы» в российско-украинской войне. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Предложенная стратегия, по словам украинского лидера, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна «была с мускулами». По его мнению, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года. The Wall Street Journal сообщала, что этот план не впечатлил Белый дом.