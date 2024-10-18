США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте «Рыбарь». Его обвиняют во вмешательстве в выборы

США объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте «Рыбарь» («Rybar»), который, по версии американских властей, пытается вмешаться в выборы президента США. Данные об этом опубликованы на сайте программы «Вознаграждение за помощь правосудию» Госдепа США. Внимание на это 18 октября обратил британский новостной сайт The Register.

В сообщении организации сказано, что «Рыбарь» — это российская медиа-организация, которую ранее финансировал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Сейчас «Рыбарь», по данным США, получает деньги за работу на госкорпорацию «Ростех», которая находится под американскими санкциями.

«„Рыбарь“ опирается на связи и финансирование со стороны „Ростеха“, чтобы укреплять военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные идеологические установки», — сообщается на сайте «Вознаграждение за помощь правосудию».

По данным США, «Рыбарь» «управляет пропагандистскими медиа-каналами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, чтобы продвигать политические интересы российского правительства в США». Оба тега, как отмечает The Register, используют сторонники прореспубликанского голосования в США, а первый из них появлялся в аккаунтах с аудиторией более одного миллиона человек.

Также, по версии США, «Рыбарь» создал в соцсети X аккаунт «TEXASvsUSA», чтобы «использовать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса». Действие этого аккаунта приостановлено за нарушение правил соцсети. С помощью этого аккаунта, заявили американские власти, «Рыбарь» пытался «посеять раздор, способствовал социальным разногласиям, разжигал межпартийную и расовую рознь, призывал к ненависти и насилию в Соединенных Штатах».

Программа «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает награду за информацию, позволяющую установить местонахождение сотрудников проекта «Рыбарь», которые «сознательно участвовали или участвуют во вмешательстве в американские выборы», а также за данные, которые позволят предотвратить иностранное вмешательство в выборы.

«Если у вас есть информация о ООО „Рыбарь“, этих людях, их вредоносной деятельности или связанных с ними лицах или организациях, свяжитесь с нами через указанную ниже нашу „горячую линию“ в Tor. Ваша информация может дать вам право на награду и переезд», — говорится в посте программы Госдепа США в фейсбуке. К сообщению приложены имена и фотографии сотрудников «Рыбаря».

Как пишет The Register, особый интерес для американских властей представляют:

Владимир Сергеевич Беркутов, который работал над кампанией «TEXASvsUSA»;

Александр Климович Кан, руководитель видеоотдела проекта «Рыбарь»;

Татьяна Петровна Костерова, руководитель отдела ресурсов иностранных языков «Рыбаря»;

Ольга Сергеевна Кузнецова, региональный менеджер «Рыбаря»;

Александр Игоревич Минин, руководитель отдела контента в кампании «TEXASvsUSA»;

Валентина Валерьевна Минина, работавшая над «TEXASvsUSA»;

Максим Витальевич Матвеев, дизайнер и руководитель контент-команды;

Михаил Сергеевич Звинчук, директор «Рыбаря»;

Валерия Владимировна Звинчук, креативный директор «Рыбаря».

В соцсетях программы «Вознаграждение за помощь правосудию» с 10 октября публикуют видеоролики шоу «Колесо разоблачений», в которых на русском языке рассказывается о проекте «Рыбарь».

Программа «Вознаграждение за помощь правосудию» основана в 1984 году. Власти США утверждают, что за 40 лет существования программы выплатили более 250 миллионов долларов более чем 125 людям, которые помогли США привлечь интересующих их людей к ответственности.

«Рыбарь» — провластный российский телеграм-канал с аудиторией 1,3 миллиона человек. В основном канал пишет о российско-украинской войне. В ноябре 2022 года стало известно, что канал создал бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, одним из авторов канала — программист и политолог Денис Щукин.

США в сентябре ввели санкции против российского пропагандистского телеканала RT и АНО «Диалог», обвинив их в попытке вмешаться в выборы президента США.

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