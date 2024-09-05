США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2024 года По их версии, АНО «Диалог» публиковала фейки на поддельном сайте Fox News, а RT распространял пропаганду через американскую компанию

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд (в центре) во время выступления в Минюсте США в Вашингтоне, 4 сентября 2024 года Andrew Harnik / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США, намеченные на 5 ноября 2024 года. Сразу несколько правительственных ведомств объявили 4 сентября о введении мер, призванных противодействовать российской кампании по распространению дезинформации среди американцев.

Минфин США ввел санкции в отношении двух российских пропагандистских организаций и десяти человек. Под ограничения попали телеканал RT и . В министерстве заявили, что ввели ограничительные меры в ответ на «попытки Москвы оказать вредоносное влияние на президентские выборы в США». Под ограничения попали главный редактор RT Маргарита Симоньян и пять сотрудников телеканала, директор АНО «Диалог» Владимир Табак, а также три человека, связанные с прокремлевской хакерской группой RaHDit.

Под санкции попали: Маргарита Симоньян, главный редактор RT,

Елизавета Бродская, заместитель главреда RT,

Антон Анисимов, заместитель главреда RT,

Андрей Кияшко, замдиректора англоязычного информационного вещания RT,

Константин Калашников, менеджер проектов цифровых медиа RT,

Елена Афанасьева, сотрудница отдела цифровых медиапроектов RT,

Алексей Гаращенко, глава прокремлевской хакерской группы RaHDit,

Анастасия Ермошкина, сотрудница хакерской группы RaHDit,

Александр Неженцев, сотрудник RaHDit,

Владимир Табак, директор АНО «Диалог».

Телеканал RT, по версии властей США, распространял пророссийский контент, чтобы повлиять на американцев. В министерстве юстиции США заявили, что двое сотрудников RT Константин Калашников и Елена Афанасьева занимались распространением пророссийской пропаганды и дезинформации через компанию, расположенную в штате Теннесси. В сообщении Минюста название компании не упоминается, газета The New York Times считает, что это Tenet Media, публикующая видео и другой контент в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Предполагается, что Калашников и Афанасьева руководили операцией из Москвы через подставные лица, а сотрудники американской компании не знали об этом, заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. Комментариев от Tenet Media не было.

Следствие считает, что с октября 2023 года по август 2024 года Калашников и Афанасьева направили компании 9,7 миллиона долларов на создание контента для публикации в ютьюбе, тиктоке, инстаграме и соцсети X (бывшем твиттере). С ноября 2023 года американская компания только в ютьюбе распространила около двух тысяч видеозаписей, которые в целом посмотрели более 16 миллионов раз. В Минюсте заявили, что ролики нацелены на то, чтобы усилить внутренние разногласия в США.

В ведомстве считают, что указания поступали от Афанасьевой. Так, после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года она поручила, чтобы в видеозаписях обвинили в теракте Украину и США.

Афанасьевой и Калашникову предъявили обвинения в нарушении американского закона об иностранных агентах и отмывании денег. По первому обвинению им в случае задержания грозит до пяти лет лишения свободы, по второму — до 20 лет.

Следствие не стало предъявлять обвинений представителям американской компании, при этом в обвинительном заключении сказано, что она связана с RT, а ее основатели говорили, что компанию спонсируют «русские». Министерство юстиции и ФБР ведут расследование в отношении нескольких американцев, которых считают причастными к распространению пророссийской пропаганды. Расследование продолжается.

Директор ФБР Кристофер Рэй назвал нападками на американскую демократию «тайные попытки посеять раскол и заставить американцев невольно поглощать иностранную пропаганду».

Американские власти внесли медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних структур (РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik) в перечень иностранных миссий. Как организации, включенные в список иностранных миссий, медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние организации обязаны отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, сообщили в Госдепартаменте. В ведомстве добавили, что ограничат выдачу виз людям, работающим в медиа-структурах, поддерживаемых Кремлем.

АНО «Диалог», по версии американских властей, параллельно проводила операцию «Доппельгангер» по распространению фейков. В сеть «Доппельгангер» входили поддельные сайты, имитирующие страницы медиа, например, Fox News и The Washington Post, а также фейковые профили американцев в соцсетях. Сообщения на этих страницах имели пророссийскую и антиукраинскую направленность, говорится в судебных документах.

В Минфине заявили, что Федеральное бюро расследований арестовало 32 интернет-домена, связанные с АНО «Диалог» и социального проектирования, которые использовали для распространения дезинформации в США и Европе в рамках операции «Доппельгангер». В Минюсте США заявили, что сайты распространяли российскую пропаганду, чтобы снизить международную поддержку Украины, а также повлиять на избирателей на выборах в США и других странах.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что, по версии американского следствия, операцию «Доппельгангер» организовало ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, в том числе первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко. По словам Гарланда, во внутреннем документе Кремля, посвященном планированию кампании, говорилось, что фейки призваны «обеспечить предпочтительный для России результат на выборах».

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Под американские санкции также попали участники хакерской группы Russian Angry Hackers Did It (RaHDit). Хакерская группа, согласно заявлению американских властей, состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки. Руководитель группы Алексей Гаращенко, как утверждается, взаимодействует с российскими спецслужбами, администрацией президента РФ и сотрудниками RT, а один из участников RaHDit Александр Неженцев разрабатывает кибер-инструменты для ФСБ.

Госдепартамент США объявил о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в американские выборы. В частности, Госдеп заявил, что ищет информацию о хакерской группе RaHDit.

Телеканал RT после введения санкций назвал вмешательство в выборы «неизбежной вещью». Такой комментарий появился на сайте RT вечером 4 сентября вскоре после того, как США объявили о принятых мерах. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина так прокомментировала случившееся в ответ на запрос американского телеканала CNN (он первым сообщил, что США планируют обвинить Россию во вмешательстве в выборы): «В жизни есть три неизбежные вещи: смерть, налоги и вмешательство RT в американские выборы». В свою очередь, Маргарита Симоньян прокомментировала введенные санкции в телеграм-канале. «Тю. Проснулись», — написала она.

В Кремле выразили удивление тем, что санкции против RT ввели только сейчас. «Я, честно говоря, удивился, я думал, вы давно под санкциями. Вопрос — почему только сейчас», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о санкциях США против медиагруппы «Россия сегодня».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия введет ответные меры против американских СМИ. Захарова заявила, что «нападки, предпринятые США», — это «результат тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по „стерилизации“ национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия». Представитель МИД назвала случившееся «новой версией „охоты на ведьм“».

Власти США уже расследовали дело о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел дело, в итоге пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом. Как отмечает The New York Times, в 2016 году власти США запоздало предупредили общественность о попытках вмешательства в выборы президента, но в ходе следующих избирательных кампаний представители американских спецслужб более настойчиво указывали на то, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на исход голосования. Представители России вмешательство в выборы в США всегда публично отрицали.

о расследовании вмешательства в выборы 2016 года

Трамп пытался препятствовать расследованию о сговоре с Россией, но неудачно. Это его спасло Самое интересное из отчета спецпрокурора Мюллера

о расследовании вмешательства в выборы 2016 года

Трамп пытался препятствовать расследованию о сговоре с Россией, но неудачно. Это его спасло Самое интересное из отчета спецпрокурора Мюллера