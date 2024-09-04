CNN: Белый дом планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы президента

Администрация президента США собирается 4 сентября обвинить власти России в том, что они постоянно пытаются повлиять на президентские выборы в США в 2024 году, используя подконтрольные СМИ и другие платформы для распространения дезинформации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом публично осудит действия России, а Минюст США объявит о мерах, направленных против тайной российской кампании.

Источники отметили, что внимание американских властей направлено на российский телеканал RT, который считается «ключевым элементом пропагандистских усилий Кремля». Кроме того, ожидается, что действия США будут направлены против Агентства социального проектирования (участвует в региональных выборных кампаниях в РФ). Эта организация, по словам источников, уже находится под санкциями США из-за того, что от имени властей РФ запускает в Европе сайты с недостоверными новостями.

Власти США ранее расследовали российское вмешательство в выборы президента в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел дело, пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом. Представители России всегда отрицали вмешательство в выборы.

Власти США в 2018 году обвинили петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и еще 12 человек, связанных с «фабрикой троллей», во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Пригожин в 2023 году подтвердил, что создал «фабрику троллей», хотя до этого его представители отрицали, что бизнесмен связан с этой структурой.