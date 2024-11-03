«Обычно эти процессы тормозит Россия». Омбудсмен Украины ответил на заявление МИД РФ о том, что Киев отказался принять сотни украинских военнопленных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец публично попросил российскую сторону предоставить списки всех украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть.

Таким образом он ответил на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Украина якобы отказывалась принимать некоторых украинских военнопленных, предложенных для обмена. По оценкам Захаровой, всего в 2024 году Киев отказался принять около 700 человек из подразделения охраны Чернобыльской АЭС, а также из нескольких бригад территориальной обороны.

В своем заявлении, опубликованном в телеграме, Лубинец попросил уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову предоставить эти списки с гражданами Украины, которых Россия готова обменять.

По его словам, Украина «всегда готова принимать все списки и всех наших граждан», а также проводить обмены военнопленными. «Обычно же тормозит эти процессы РФ. И использует это как метод воздействия на украинское общество», — заявил Лубинец.

Как отмечала «Медуза», информация Марии Захаровой о количестве украинских военнопленных, предложенных Россией для обмена, не совпадает с данными самого Министерства обороны РФ.

Так, военное ведомство с начала 2024 года сообщало о девяти обменах пленными между Россией и Украиной. За это время Россия, как утверждается, передала Украине 1116 украинских военнопленных.

По словам представителя МИД, Минобороны РФ в этом году предложило украинской стороне для обмена 935 украинских военнопленных, но Киев согласился принять только 279 человек. В чем причина расхождения в данных, не ясно.