Российские военные нанесли ракетный удар по полиции Харькова. Один человек погиб, 40 пострадали

Российская армия нанесла ракетный удар по месту дислокации украинской полиции в одном из районов Харькова, сообщили Офис генпрокурора Украины и местные власти.

В результате обстрела 30 сотрудников полиции, спасатель и девять мирных жителей пострадали. Один полицейский погиб — 40-летний полковник Андрей Матвиенко.

По данным следствия, войска РФ нанесли удар двумя ракетами типа С-300/400. Повреждены административное здание, частные и многоэтажные дома, магазины, а также более 10 автомобилей.

Российские военные регулярно обстреливают Харьков, а также атакую город беспилотниками. Вечером 30 октября войска РФ сбросили корректируемую авиабомбу на Салтовский район Харькова, разрушив два этажа девятиэтажного дома. Погибли три человека, в том числе двое детей — 12 и 15 лет, более 30 человек получили ранения.

Последствия этого обстрела

Поисково-спасательные работы в Харькове, где в результате российского авиаудара обрушился жилой дом. Фотографии

Последствия этого обстрела

Поисково-спасательные работы в Харькове, где в результате российского авиаудара обрушился жилой дом. Фотографии