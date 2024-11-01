Поисково-спасательные работы в Харькове, где в результате российского авиаудара обрушился жилой дом. Фотографии

Российские войска постоянно наносят удары по Харькову. Поздним вечером 30 октября ВС РФ сбросили корректируемую авиабомбу на Салтовский район города. В результате авиаудара были разрушены два этажа девятиэтажного жилого дома. Погибли три человека, в том числе двое детей — 12 и 15 лет, более 30 человек получили ранения. Тела двоих погибших — взрослого и ребенка — были обнаружены под завалами, которые спасатели разбирали почти сутки.

Сотрудник ГСЧС Украины, участвующий в поисково-спасательной операции George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

Алла (вторая справа) — тетя 15-летнего Бориса, погибшего в результате российского авиаудара по Харькову Viacheslav Mavrychev / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Спасатели и эвакуированные из разрушенного дома жители Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Парамедики оказывают помощь жителям девятиэтажного дома в Салтовском районе Харькова, разрушенного в результате российского удара Ivan Samoilov / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Один из жителей разрушенного дома и его собака Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Yevhen Titov / Global Images Ukraine / Getty Images

Yevhen Titov / Global Images Ukraine / Getty Images Titov Yevhen / ABACA / Shutterstock / Vida Press

Один из участников поисково-спасательной операции Eugene Hertnier / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Тело погибшего в результате российского авиаудара по жилому дому в Харькове. Глава Харьковской области Олег Синегубов днем 31 октября писал , что погибший — мужчина 25-30 лет, личность которого устанавливают Eugene Hertnier / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

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