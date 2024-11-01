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Поисково-спасательные работы в Харькове, где в результате российского авиаудара обрушился жилой дом. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска постоянно наносят удары по Харькову. Поздним вечером 30 октября ВС РФ сбросили корректируемую авиабомбу на Салтовский район города. В результате авиаудара были разрушены два этажа девятиэтажного жилого дома. Погибли три человека, в том числе двое детей — 12 и 15 лет, более 30 человек получили ранения. Тела двоих погибших — взрослого и ребенка — были обнаружены под завалами, которые спасатели разбирали почти сутки.