Перейти к материалам
10 лет с «Медузой». И хочу еще!
новости

Война Девятьсот восемьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 октября читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • В Брянске украинский беспилотник атаковал жилой дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Всего над регионом в течение ночи, по его словам, было уничтожено 38 беспилотников.
  • Минобороны России заявляет, что в течение ночи над регионами были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотника. 36 дронов были сбиты над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три — над Белгородской. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе с вечера 31 октября был сбит 61 украинский дрон.
  • Также украинские беспилотники атаковали Ставропольский край. Один из них упал на территории нефтебазы в Светлограде, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавших, по его словам, нет.
  • В Одесской области в результате российского обстрела ранены двое спасателей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Во время воздушной тревоги они следовали в укрытие. Пострадавших отправили в больницу. Повреждения при обстреле получили пожарные автомобили и пожарная часть.
  • Польша начала строить оборонительную линию вдоль границы с Россией в рамках программы «Восточный щит», сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. «Первые работы на границе с Россией», — написал он. Проект строительство сети укреплений на границе с Россией и Беларусью, по плану он должен завершиться в 2028 году.

Здравствуйте. Сегодня 982-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот восемьдесят первый день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот восемьдесят первый день. Хроника «Медузы»

Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA