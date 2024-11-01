новости
Война Девятьсот восемьдесят второй день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Брянске украинский беспилотник атаковал жилой дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Всего над регионом в течение ночи, по его словам, было уничтожено 38 беспилотников.
- Минобороны России заявляет, что в течение ночи над регионами были перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотника. 36 дронов были сбиты над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три — над Белгородской. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе с вечера 31 октября был сбит 61 украинский дрон.
- Также украинские беспилотники атаковали Ставропольский край. Один из них упал на территории нефтебазы в Светлограде, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавших, по его словам, нет.
- В Одесской области в результате российского обстрела ранены двое спасателей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Во время воздушной тревоги они следовали в укрытие. Пострадавших отправили в больницу. Повреждения при обстреле получили пожарные автомобили и пожарная часть.
- Польша начала строить оборонительную линию вдоль границы с Россией в рамках программы «Восточный щит», сообщил польский премьер-министр Дональд Туск. «Первые работы на границе с Россией», — написал он. Проект строительство сети укреплений на границе с Россией и Беларусью, по плану он должен завершиться в 2028 году.
Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA