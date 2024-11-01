В Екатеринбурге на 61-летнего преподавателя вуза завели уголовное дело о «фейках» про армию

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего преподавателя екатеринбургского университета по статье о «фейках» о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в марте 2024 года преподаватель в присутствии студентов «умышленно допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ».

Имя преподавателя Следственный комитет не назвал.

Близкий к силовикам телеграм-канал Ural Mash утверждает, что дело завели на доцента Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергея Абрамова. Судя по опубликованному каналом видео, силовики в масках пришли к доценту прямо в университет.

Как утверждает провластное издание Ura.ru, на лекциях преподавателя «поднимались темы, связанные с историей Украины и России, что вызвало дополнительные вопросы со стороны правоохранительных органов». По версии издания, Абрамов якобы говорил на лекциях, что Россия оккупировала Донецкую и Луганскую области.

На видео один из силовиков задает Абрамову вопрос, были ли у него отношения со студентками. Преподаватель отвечает отрицательно, на что мужчина в маске говорит: «Студентки вот обратное говорят».