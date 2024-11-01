СК: в Курской области украинские беспилотники сбросили взрывчатку на подворье женского монастыря. Погибли два человека

В Курской области украинские беспилотники атаковали подворье Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района, сбросив на него взрывчатку, сообщили в Следственном комитете России.

Атака произошла в конце октября, уточнили в СК. В результате атаки погибли два мирных жителя. Также уничтожены жилые здания и сооружения, заявили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ряду статей — в том числе, об убийстве, повреждении чужого имущества, теракте, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Дело возбуждено в отношении «боевиков украинских формирований» и «участников наемнических формирований». Конкретные фигуранты дела неизвестны.

Подворье Курского Троицкого женского монастыря находится к юго-западу от Курска, по направлению к украинской границе. Об атаке писал в своем телеграм-канале советник губернатора Курской области и «военкор» Роман Алехин. По его словам, удар по подворью был нанесен ночью 27 октября, а погибшие — двое молодых мужчин, которые приехали спасать сестру с мужем и ребенком. «Они не были в автомобиле, как пишут везде СМИ. Они вышли и шли друг другу на встречу, появился дрон, и они начали отвлекать его на себя. Он ударил по ним. На глазах сестры и ее семьи», — писал Алехин.

По его словам, после этого украинские беспилотники также наносили удары по домам в деревне, а местный житель, пытавшийся вывозить людей, получил ранения и находится в реанимации в тяжелом состоянии.