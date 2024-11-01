Бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова приговорили почти к пяти годам по статье о сотрудничестве с иностранцами

Приморский краевой суд приговорил бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Также Шонову назначили штраф в размере одного миллиона рублей и ограничение свободы сроком один год и четыре месяца после отбытия наказания. Кроме того, у Шонова конфисковано более 400 тысяч рублей.

По версии следствия, с сентября 2022 года Шонов собирал данные о ходе войны и мобилизации в регионах России, а также о «проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента». ФСБ утверждала, что информацию Шонов собирал по заданию сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

На видео, которое публиковала ФСБ после задержания, Шонов говорил, что в сентябре к нему обратились сотрудники посольства США, которые заинтересовались информацией, и он должен был собирать сведения «негативного толка» и искать «лиц, лояльных США».

Статья 275.1, введенная в Уголовный кодекс РФ в июле 2022 года, предполагает наказание на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Шонов получил наказание, близкое к нижней границе.

Об аресте Шонова стало известно в мае 2023 года, когда агентство ТАСС сообщило, что ФСБ предъявило ему обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе.

На следующий день после сообщений Госдепартамент США осудил арест Шонова. В заявлении Госдепартамента говорилось, что Шонов проработал во Владивостоке более 25 лет, а после апреля 2021 года работал в компании, с которой был заключен контракт на предоставление услуг посольству США в Москве, и его единственной ролью было «составление сводок материалов прессы из общедоступных источников российских СМИ».

В связи с делом Шонова в посольство США в Москве отправляли повестки на допрос для Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которые, по версии ФСБ, давали Шонову задания по сбору информации. В сентябре 2023 года МИД России объявил Силлина и Бернстайна персонами нон грата и предписал покинуть территорию России.