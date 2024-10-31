новости
Война Девятьсот восемьдесят первый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Российские войска вечером 30 октября нанесли удар — по предварительным данным, авиабомбой — на жилой девятиэтажный дом в Салтовском районе Харькова, сообщили власти города. Известно об одном погибшем — по словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, это 12-летний мальчик. Под завалами к утру находился еще один подросток — 15-летний мальчик. 34 человека получили ранения. Спасательная операция продолжается, существует угроза обвала дома.
- Об ударе по Харькову высказался Владимир Зеленский, опубликовавший видео пожара на месте попадания. «Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение — это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения — жизнь наших людей», — написал Зеленский, призвав вместе остановить Россию.
- В Киеве в течение ночи работала ПВО, все российские беспилотники, атаковавшие украинскую столицу, были сбиты, сообщили в городской военной администрации. В Подольском районе упали обломки, возник пожар на открытой местности, пострадавших нет. Эта атака стала двадцатой за месяц, уточнили в администрации.
- Минобороны России отчиталось о 21 перехваченном и уничтоженном украинском беспилотнике. По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над Волгоградской, два — над Брянской и по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.
Фото на обложке: Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA