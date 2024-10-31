Война Девятьсот восемьдесят первый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 981-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

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Война Девятьсот восьмидесятый день. Хроника «Медузы»

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