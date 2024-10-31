Второй Западный окружной военный суд приговорил студента четвертого курса Белгородского университета Ибрагима Оруджева к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в прохождении обучения терроризму и подготовке теракта, передает «Медиазона».

Первые три года Оруджев должен будет провести в тюрьме — это наиболее строгий режим содержания заключенных.

Оруджев учился в Белгороде, а в 2023 году переехал в Москву по семейным обстоятельствам. В ноябре его задержали за съемку военкомата на улице Дмитрия Ульянова. Вначале его арестовали на 10 суток по административной статье о неповиновении сотруднику полиции, а затем вменили статью о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК) и отправили в СИЗО.

По версии следствия, Оруджев «провел разведку местности с целью дальнейшего поджога» в рамках подготовки к теракту. Также следствие утверждает, что при обыске у Оруджева нашли инструкции с химическими формулами, которые можно использовать для изготовления коктейлей Молотова и ежедневник с описанием «плана Черемуха» по поджогу зданий госструктур. В августе 2024 года следствие утяжелило обвинение, вменив Оруджеву также статью о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК).

Защита студента утверждает, что Оруджев посещал ветклинику «Зоомедик», расположенную недалеко от военкомата, и сфотографировал режим его работы, чтобы потом встать на учет. Он показал снимки полицейским добровольно, а его адвокат позже на суде предоставила чек из клиники.

Обвинение запрашивало для Оруджева 18 лет лишения свободы.

В письме из СИЗО Оруджев рассказывал, что его пытали. «Мемориал» признал Оруджева политзаключенным.