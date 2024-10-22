Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что подал в отставку. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале офиса генпрокурора 22 октября.

Костин сообщил, что решил уволиться после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал чиновников, получивших «фальшивые инвалидности». «Много позорных фактов злоупотреблений установлено и в системе органов прокуратуры Украины», — заявил Костин.

«Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидности, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность», — добавил Костин.

Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора.

Владимир Зеленский сообщил ранее, что провел 22 октября заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу «злоупотреблений должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности». «Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей чиновников», — рассказал президент Украины.

Зеленский отметил, что «отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры Украины». Президент Украины добавил, что «ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной», он поручил правительству принять «кадровые решения».

Андрей Костин — украинский юрист и политик. Занимал пост генпрокурора Украины с июля 2022 года, до этого был депутатом Верховной Рады.