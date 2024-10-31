Беспилотники атаковали промышленные предприятия в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что три беспилотника атаковали промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) республики.

По его данным, первый дрон упал на территории одного из предприятий и «причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской». Два других дрона упали в промзоне.

Хабиров уточнил, что жертв и разрушений нет, предприятия функционируют в штатном режиме.

Издание UFA1 со ссылкой на источник писало, что один из дронов пытался ударить по заводу в Уфе, «но попал в решетку и застрял». «РБК Уфа» сообщил, что дроны пытались атаковать в том числе завод «Башнефть-Уфанефтехим».

В аэропорту Уфы с 17:50 ввели ограничения на прием и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов, сообщали в Росавиации. «РБК Уфа» сообщало, что работа аэропорта ограничена из-за угрозы атаки беспилотников. Вскоре после сообщения Хабирова ограничения в аэропорту сняли.