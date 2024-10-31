Крупнейший американский производитель беспилотников, который продает дроны Украине, столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций Китая

Американский производитель беспилотников Skydio столкнулся с трудностями с логистикой из-за введенных Пекином в начале октября санкций, запрещающих китайским компаниям поставлять критически важные компоненты для дронов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников FT, из-за санкций были, в частности, заблокированы поставки аккумуляторов от единственного китайского поставщика, и теперь Skydio ищет альтернативные варианты. Компания также обратилась за помощью к администрации президента США Джо Байдена.

Генеральный директор Skydio Адам Брай считает, что китайское правительство «будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим», говорится в его записке клиентам. Он назвал санкции Пекина попыткой «устранить» ведущего производителя беспилотников и «усилить зависимость мира от китайских поставщиков».

По словам американского чиновника, которого цитирует FT, в Белом доме подозревают, что Skydio мог стать объектом воздействия санкций поскольку в Пекине его рассматривают как конкурента китайскому производителю DJI, чьи дроны активно используются на войне обеими сторонами.

Skydio — крупнейший производитель беспилотников в США и поставщик украинских военных, которые используют дроны для сбора разведданных, пишет FT. В компании заявили, что в Украину было отправлено более тысячи дронов, которые также использовались для документирования военных преступлений российской армии. Кроме того, Киев запросил еще около тысячи дронов последней модели X10, показавшей успешное противодействие средствам радиоэлектронной борьбы.

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