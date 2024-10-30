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Война Девятьсот восьмидесятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 октября читайте здесь.
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- В администрации президента РФ возникла неопределенность перед выборами в Госдуму из-за российско-украинской войны. Что об этом говорят источники «Медузы».
Главное к утру
- Россия и Украина ведут «предварительные обсуждения» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщила Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников газеты, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара. Один из источников FT заявил, что речь идет об «очень ранних обсуждениях о потенциальном возобновлении [переговоров]».
- Российские войска в ночь на 30 октября атаковали Киев беспилотниками, сообщили в городской военной администрации. Власти заявили, что в результате работы средств ПВО дроны были обнаружены и обезврежены. В Соломенском районе Киева из-за падения обломков дронов произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что при атаке беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа в Гудермесе 29 октября есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ. Раньше Кадыров говорил, что жертв и пострадавших нет.
- Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 30 октября, что российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области — Богоявленку и Новоукраинку.
- По данным двух западных разведслужб, на территории Украины уже находится небольшое количество военных из КНДР, сообщает 30 октября CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, США призывают Китай оказать давление на Северную Корею, чтобы Пхеньян вернул войска.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- В администрации президента РФ возникла неопределенность перед выборами в Госдуму из-за российско-украинской войны. Что об этом говорят источники «Медузы».
Фото на обложке: Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA