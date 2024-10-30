В украинской разведке заявили, что северокорейских военных разместили в Курской области в 50 километрах от границы

Около трех тысяч северокорейских военных привезли с Дальнего Востока в Курскую область и разместили 28 октября в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников украинской разведки.

По информации южнокорейской разведки, первые военные из КНДР, прибывшие в Россию еще в начале октября, представляют элитный 11-й армейский корпус северокорейской армии, известный как «Штурмовой корпус».

В украинской разведке усомнились в боевых возможностях прибывших северокорейцев, назвав их «неопытными пехотинцами». «Они никогда раньше не покидали свою страну… Они никогда не воевали в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны», — сказал собеседник FT.

По данным Пентагона, которые озвучила 28 октября пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх, КНДР отправила в Россию 10 тысяч солдат, часть из которых «уже переместилась ближе к Украине».

О том, что северокорейских военных отправили в Россию для участия в войне с Украиной, разведка Южной Кореи сообщила в середине октября. По ее оценкам, речь шла о 12 тысячах военнослужащих. К концу октября часть из них уже перебросили для подготовки на Дальний Восток России. 26 октября The New York Times сообщила, что несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область. По информации агентств «Ренхап» и AFP, на передовую войны России с Украиной могли отправиться высокопоставленные генералы из КНДР.

Президент России Владимир Путин, комментируя информацию о переброске в Россию северокорейских военных, не стал опровергать эти данные. На вопрос о том, что, согласно спутниковым снимкам, северокорейские военные находятся в России, Путин ответил: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают». Он напомнил, что Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, отметив, что Москва «никогда не сомневалась, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно».

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