Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани прокомментировал сообщения о том, что северокорейские военные прибыли на территорию России для участия в войне в Украине. Трансляцию мероприятия вела газета «Комсомольская правда».

Журналист NBC News задал Путину вопрос о спутниковых снимках, которые показывают, что северокорейские военные находятся в России. «Что они там делают и не будет ли это еще большей эскалацией в украинской войне?» — спросил корреспондент.

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего США. <…> А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем минских соглашений», — сказал Путин.

Вернувшись к теме отношений с КНДР, Путин напомнил, что 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

«Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим как будет развиваться этот процесс», — сказал Путин.

В статье 4 договора «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР» говорится:

«В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.»

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи утверждала, что власти КНДР приняли решение направить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По данным разведки, речь идет о 12 тысячах военнослужащих. В свою очередь руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке России. По данным The Guardian, военные инженеры из КНДР помогают российским войскам наносить удары по Украине северокорейскими ракетами KN-23. 23 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США получили доказательства того, что северокорейские военные находятся в России. «Что именно они делают? Остается только догадываться. Это то, что нам нужно выяснить», — сказал Остин.

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