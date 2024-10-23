Глава Пентагона заявил, что военные КНДР находятся в России. Что они там делают, непонятно

Власти США получили доказательства того, что северокорейские военные находятся в России. Об этом, как пишет Reuters, заявил 23 октября глава Пентагона Ллойд Остин.

«Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР. Что именно они делают? Остается только догадываться. Это то, что нам нужно выяснить», — сказал министр обороны США группе журналистов в Риме.

Остин заявил, что намерения северокорейских войск пока «неизвестны», пишет журналистка The Wall Street Journal Лара Селигман. Глава Пентагона отметил, что, если войска КНДР собираются «участвовать в этой войне на стороне России, то это очень серьезный вопрос». «Вы видели, как КНДР поставляла оружие и боеприпасы России, и это следующий шаг», — сказал Остин.

США впервые официально подтвердили информацию о том, что военные Северной Кореи находятся в России.

Разведка Южной Кореи утверждает, что в октябре российские военные корабли доставили на восток РФ около 1500 северокорейских спецназовцев, а всего КНДР планирует отправить в Россию до 12 тысяч солдат, сообщила газета The Wall Street Journal 22 октября. В Кремле говорят, что сообщения об участии в войне северокорейцев «похожи на очередную информационную утку».

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который в июне подписали лидеры двух стран, содержит секретный пункт и позволяет КНДР отправлять своих солдат на войну в Украине. Об этом The Wall Street Journal сообщил «бывший представитель российской разведки, проинформированный о деталях договора».

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