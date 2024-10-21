Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи из-за предполагаемой отправки войск КНДР в Украину. В Кремле говорят о «противоречивой информации» Что происходит на самом деле? Отвечает отдел «Разбор»

Damir Sagolj / Reuters / Scanpix / LETA

Посла РФ в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны на фоне сообщений о том, что военнослужащие КНДР принимают участие в войне в Украине на стороне российских войск, пишет «Ренхап».

В ходе встречи, заявили в МИД Южной Кореи, замминистра Ким Хон Гюн потребовал от Москвы предпринять «незамедлительные» действия по выводу северокорейских военнослужащих из зоны конфликта. Ким заявил, что любое военное сотрудничество, выходящее за рамки стандартных поставок вооружения, равносильно «нарушению многочисленных резолюций Совбеза ООН». Он подчеркнул, что Южная Корея воспринимает это как угрозу безопасности.

В посольстве РФ в Южной Корее, в свою очередь, сообщили, что на встрече Зиновьев заявил: сотрудничество между Россией и КНДР лежит в рамках международного права и «не направлено против интересов безопасности Республики Корея».

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель 21 октября также обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам разговора Рютте написал в соцсети икс, что «отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что к информации о нахождении военных КНДР в Украине нужно относиться как к «противоречивой». «Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям», — заявил он. За дальнейшими комментариями Песков посоветовал журналистам обращаться в Минобороны РФ. Несколькими днями ранее Песков говорил, что сообщения о северокорейских военных в Украине «похожи на информационную утку».

Информация о том, что военнослужащие из КНДР принимают участие в российско-украинской войне на стороне РФ, начала появляться с начала октября. В первых публикациях украинских и западных СМИ речь шла об инструкторах, которые якобы помогают российским военным в использовании северокорейских ракет KN-23.

Разведка Южной Кореи в опубликованном 18 октября докладе заявила, что КНДР уже отправила в Россию 1500 военных, которые сейчас находятся на полигонах в Приморском крае — и в ближайшее время готова отправить еще 10 тысяч человек. Глава Пентагона Ллойд Остин 19 октября сказал, что США пока не могут подтвердить или опровергнуть эти данные.

Комментарий отдела «Разбор»

Все сообщения об отправке северокорейских военных на подготовку к ведению боевых действий в Россию — и далее в Украину — исходят из двух источников: это разведывательная служба Южной Кореи, а также украинская разведка и, вероятно, связанные с ней телеграм-каналы. Убедительных доказательств переброски военнослужащих Корейской народной армии (КНА) Сеул и Киев пока не представили.

Украинские каналы опубликовали несколько видео с Дальнего Востока. Одно из них было геолоцировано — оно снято около военного полигона «Сергеевский» в Приморском крае. На нем видны несколько десятков человек в военной форме. Как утверждается, эти люди — военные КНДР, проходящие обучение перед отправкой в Украину. По видео нельзя достоверно заключить, что это именно военнослужащие КНА.

На другом видео показаны люди в неизвестной локации, говорящие по-корейски. Они получают военную форму, похожую на ту, что используют ВС РФ. Еще одно видео показывает людей с оружием, как утверждается, на том же полигоне; однако местность не слишком похожа на окрестности села Сергеевка Приморского края, где находится этот военный объект. Откуда появились видео в публичном доступе, телеграм-каналы не сообщают.

Разведка Южной Кореи 20 октября опубликовала радиолокационный спутниковый снимок низкого качества, на котором, как утверждается, виден российский корабль, перевозящий на Дальний Восток северокорейских военных. Объективно судить о том, что именно на снимке, затруднительно. При этом год назад, когда КНДР начала поставку России артиллерийских снарядов и ракет, в течение нескольких недель в открытых источниках появились спутниковые снимки высокого качества, по которым удалось вычислить названия участвовавших в операции кораблей и маршруты поездов, везущих снаряды на запад России.

Кроме того, в скупом на актуальную информацию пресс-релизе службы разведки Южной Кореи упоминается, что ВКС РФ возили из Пхеньяна во Владивосток северокорейский спецназ на армейских транспортных самолетах Ан-124 «Руслан». Всего в составе ВКС есть 12 «Русланов», и минимум три из них, по данным службы Fligtradar24, перелетели 14 октября с места базирования в Казани во Владивосток.

Важно помнить, что и Южная Корея, и Украина заинтересованы в том, чтобы обвинить руководство КНДР и России в нарушении международных норм. Киев использует подобные факты (настоящие и нет) для давления на Запад с тем, чтобы добиться его большей вовлеченности в войну. Иногда заявления из Украины о сотрудничестве Москвы с другими странами выглядят сомнительно: так, в сентябре Киев (и западные разведки) сообщили, что Иран якобы поставил России сотни баллистических ракет. С тех пор ни визуального контроля поставки ракет, ни фактов их использования не появилось. Разумеется, это не значит, что сообщения об отправке северокорейских военных в Украину недостоверны. Российские власти в последние дни перестали отрицать возможность этого и даже намекают, что эта операция действительно проводится.

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