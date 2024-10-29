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Война Девятьсот семьдесят девятый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 октября читайте здесь.
Главное к полудню
- Минобороны России сообщило, что российские военные захватили город Горняк и поселок Катериновка в Донецкой области.
- В Гудермесе беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате атаки загорелась крыша «пустующего здания» на территории университета. Жертв и пострадавших нет.
- За ночь 29 октября российские войска выпустили по Украине 48 беспилотников типа «Шахед». По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 26 дронов, еще 20 «локационно потеряны». Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор к президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. По его словам, они обсудили «привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину». «Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе высшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров», — заявил Зеленский.
Главное за ночь и утро
- Российские войска в ночь на 29 октября атаковали регионы Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. Киев атаковали беспилотники типа «Шахед», сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, обломки беспилотников упали в Соломенском и Святошинском районах. В Соломенском районе поврежден газопровод в девятиэтажном жилом доме, там загорелись магазин и три автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них госпитализирован.
- Войска РФ также нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, ракета попала в жилой дом в Основянском районе города. Одно здание было разрушено, 19 получили повреждения. По последним данным, в результате удара по Харькову погибли четыре человека.
- На музыканта Noize MC (Иван Алексеев) составили протокол о «дискредитации» российской армии. В чем именно обвиняют Noize MC, не уточняется. Он неоднократно высказывался против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В 2022 году музыкант уехал из России.
- Агентства Yonhap и AFP со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщают, что на передовую войны России против Украины могли отправиться высокопоставленные северокорейские генералы.
- Минобороны России отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 29 октября. Дроны сбили над Брянской, Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.
- В результате вечернего удара по Харькову пострадало здание Госпрома — памятник архитектуры, который ЮНЕСКО в 2023 году внесла в перечень всемирного наследия, находящихся в опасности. Харьковский Дом Государственной промышленности был построен в 1925-1928 годах и считается одним из первых советских небоскребов.
Фото на обложке: Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Getty Images