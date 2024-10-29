Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до февраля 2025 года

Парламент Украины еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года — продлил действие военного положения и всеобщую мобилизацию.

«За», пишет «РБК-Украина», проголосовали все 311 депутатов, принимавших участие в голосовании по этому вопросу, еще 29 депутатов не голосовали.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине после того, как российские войска 24 февраля 2022 года начали полномасштабное вторжение на территорию страны. Действие военного положения и мобилизации продлевается каждые 90 дней.

Во время действия военного положения в Украине, в числе прочего, запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов.

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