Минобороны России объявило о захвате Селидово в Донецкой области

Группировка войск «Центр» российской армии полностью взяла под контроль город Селидово в Донецкой области, заявили в Минобороны РФ.

Ранее 29 октября военное ведомство также заявило о захвате российскими войсками трех населенных пунктов в самопровозглашенной ДНР — это город Горняк и села Доброволье и Катериновка. Все они находятся к югу от Селидово (другое название Доброволья — Богоявленка).

О том, что город Горняк занят российскими войсками, накануне писал OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины. Он же сообщал, что российские войска контролируют значительную часть Селидово, но полностью город еще не заняли. Тогда же глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявлял телеканалу «Россия 24», что идет «дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово».

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