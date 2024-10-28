Война Девятьсот семьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Российские власти постоянно повышают выплаты контрактникам, которых отправляют на войну с Украиной. В некоторых регионах единовременная выплата уже составляет несколько миллионов рублей, а ежемесячная значительно превышает среднюю зарплату. Это позволяет обеспечить фронт людьми (и избежать новой волны мобилизации) — тем более что отпускать тех, кто уже оказался на войне, российское государство не планирует. С осени 2022 года все контракты, заключенные с Минобороны РФ, превратились в бессрочные — а на фронт возвращают даже тех, кто получил серьезное ранение и чудом избежал смерти. Кооператив независимых журналистов «Берег» рассказал несколько историй российских контрактников, в том числе дезертиров, решившихся на побег из армии и страны. «Медуза» публикует этот текст целиком.

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