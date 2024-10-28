Война Девятьсот семьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 октября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Российских контрактников уже два года не отпускают из армии — даже если они тяжело ранены и не хотят воевать. Подробнее об этом читайте здесь.
Российские власти постоянно повышают выплаты контрактникам, которых отправляют на войну с Украиной. В некоторых регионах единовременная выплата уже составляет несколько миллионов рублей, а ежемесячная значительно превышает среднюю зарплату. Это позволяет обеспечить фронт людьми (и избежать новой волны мобилизации) — тем более что отпускать тех, кто уже оказался на войне, российское государство не планирует. С осени 2022 года все контракты, заключенные с Минобороны РФ, превратились в бессрочные — а на фронт возвращают даже тех, кто получил серьезное ранение и чудом избежал смерти. Кооператив независимых журналистов «Берег» рассказал несколько историй российских контрактников, в том числе дезертиров, решившихся на побег из армии и страны. «Медуза» публикует этот текст целиком.
Главное к полудню
- Войска РФ захватили центр Селидово в Донецкой области. Как пишет OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины, российские войска контролируют значительную часть города, но полностью Селидово к утру 28 октября они не заняли. Также DeepState подтвердил, что город Горняк в Покровском районе Донецкой области занят российскими военными.
- Вечером 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона. Как сообщила областная прокуратура, погибли два человека. Кроме того, ранения получили еще четверо человек, в том числе 13-летний мальчик.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 28 октября российские войска выпустили по территории Украины 100 беспилотников. По состоянию на 10:30, 66 дронов сбили над Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областями. Еще 24 дрона «локационно потеряны». В сообщении также говорится, что «есть несколько попаданий дронов по гражданской инфраструктуре».
Главное за ночь и утро
- В Воронежской области украинские беспилотники атаковали два предприятия, сообщил глава региона Александр Гусев. В Аннинском районе ранения получили два работника предприятия. Пожар охватил несколько зданий и сооружений «разного назначения». На втором предприятии в Новохоперском районе повреждения получила крыша хозяйственной постройки и некая емкость. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, дроны атаковали два спиртзавода.
- В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе один дрон над территорией Воронежской области. Также силы ПВО перехватили 13 беспилотников в Белгородской области, шесть — в Брянской, один — в Курской.
- Российские войска нанесли авиаудар по Харькову. Под удар попал многоквартирный дом в Холодногорском районе, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, в здании повреждено перекрытие между восьмым и девятым этажами, разрушены три квартиры. Семь человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка. На месте продолжают работать спасатели.
- Южная Корея и НАТО обсудят данные об отправке на войну в Украине военнослужащих из КНДР. Как пишет агентство «Ренхап», южнокорейская делегация, находящаяся с визитом в Брюсселе, проинформирует альянс о предполагаемом развертывании северокорейских войск.
Фото на обложке: Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA