Генсек НАТО подтвердил переброску северокорейских солдат в Курскую область

Северокорейские солдаты, переброшенные в Россию, были направлены в Курскую область на помощь российским военным, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области», — сказал Рютте журналистам после встречи с представителем разведки Южной Кореи.

Он назвал развертывание северокорейских войск «опасным расширением» конфликта и «значительной эскалацией» продолжающегося участия КНДР в войне. С другой стороны, по мнению Рютте, это показывает слабость России и является «признаком растущего отчаяния» Владимира Путина.

Рютте добавил, что более 600 тысяч российских военных были убиты или ранены, и в связи с этим Путин «не в состоянии продолжать свое наступление без иностранной поддержки».

Об отправке северокорейских военных в Россию разведка Южной Кореи сообщила в середине октября. По оценкам разведки, речь шла о 12 тысячах северокорейских военнослужащих. К концу октября часть из них (по некоторым данным, около 1500 бойцов) уже перебросили для подготовки на Дальний Восток России. 25 октября Bloomberg писал, что Южная Корея собирается представить часть своих разведданных на заседании НАТО 28 октября.

В субботу, 26 октября, The New York Times со ссылкой на украинского и двух американских чиновников сообщила, что несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область, где они могут наряду с российскими военными принять участие в боях против ВСУ.

Присутствие северокорейских военных на территории России подтверждали как в Пентагоне, так и в украинской разведке. Владимир Путин напрямую участие северокорейских солдат в войне не подтверждал, однако 24 октября на пресс-конференции после саммита БРИКС он ответил на вопрос о спутниковых снимках, которые показывают присутствие военных КНДР. «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают», — сказал Путин.

Читайте также

Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи из-за предполагаемой отправки войск КНДР в Украину. В Кремле говорят о «противоречивой информации» Что происходит на самом деле? Отвечает отдел «Разбор»

Читайте также

Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи из-за предполагаемой отправки войск КНДР в Украину. В Кремле говорят о «противоречивой информации» Что происходит на самом деле? Отвечает отдел «Разбор»