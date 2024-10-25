Разведка Южной Кореи сообщила об отправке второй группы военных КНДР в Россию. НАТО может ответить усилением поддержки Украины, пишет Bloomberg

В Россию вскоре отправится вторая группа северокорейских военных для участия в войне, пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

По данным разведки, с которыми ознакомился Bloomberg, в Россию планируется прибытие около 10 тысяч северокорейских солдат. Первая группа из 1500 бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке, пишет издание.

Южная Корея собирается представить часть своих разведданных на заседании НАТО 28 октября, сообщили два источника Bloomberg. Собеседники издания говорят, что потенциальные ответы альянса ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и налаживание партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также документы разведки раскрывают масштаб поставок северокорейского оружия, пишет Bloomberg. По данным разведки, с августа 2023 года КНДР отправила в Россию около восьми миллионов 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4. По словам источника издания, это сильно превышает оценки европейских чиновников, сделанные ранее.

В США считают, что северокорейские военные вскоре могут быть развернуты в Курске, чтобы помочь России отразить вторжение ВСУ, сообщила репортер The Wall Street Journal Лара Селигман со ссылкой на брифинг спикера Совета национальной безопасности Джона Кирби.

В середине октября разведка Южной Кореи заявила, что власти КНДР приняли решение направить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По данным разведки, речь идет о 12 тысячах северокорейских военнослужащих. О подготовке северокорейских солдат на Дальнем Востоке в России также заявляла украинская разведка. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США получили доказательства того, что северокорейские военные находятся в России, но что они там делают, пока, по его словам, неясно.

Владимир Путин напрямую участие северокорейских солдат в войне на стороне России не подтверждал, однако 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он ответил на вопрос журналиста о спутниковых снимках, которые показывают присутствие военных КНДР. «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают», — сказал Путин.

«Ренхап» писал со ссылкой на источник, что Южная Корея в ответ на привлечение северокорейских солдат к войне рассматривает план отправки в Украину своего военного и разведывательного персонала.

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