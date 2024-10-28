Войска РФ захватили центр Селидово в Донецкой области

OSINT-проект DeepState, связанный с Минобороны Украины, сообщил, что российские войска контролируют значительную часть города, но полностью Селидово, по состоянию на утро 28 октября, они не заняли. DeepState также публикует видео с российскими военными в здании городской администрации Селидово.

Также DeepState подтвердил, что город Горняк в Покровском районе Донецкой области занят российскими войсками.

Ранее о том, что ВС РФ оккупировали Горняк писали российские провоенные блогеры. Они также утверждали, что войска РФ в ближайшее время займут или уже заняли Селидово.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил телеканалу «Россия 24», что идет «дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово».

Карта боев от «Медузы»

Самая тяжелая для ВСУ неделя за год: кризис обороны — сразу на семи ключевых участках фронта. Под угрозой несколько важных городов Донбасса Карта боев на 24 октября

Карта боев от «Медузы»

Самая тяжелая для ВСУ неделя за год: кризис обороны — сразу на семи ключевых участках фронта. Под угрозой несколько важных городов Донбасса Карта боев на 24 октября