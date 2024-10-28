Российские войска подошли к Константиновке на расстояние менее 10 километров. Что происходит в городе. Фотографии

Войска РФ вышли к южной окраине Часова Яра, оказавшись примерно в семи-восьми километрах от расположенного рядом с ним города Константиновка. В этом населенном пункте находится крупный железнодорожный узел, играющий важную роль в логистике украинских войск, напоминает «РБК-Украина». Предполагается, что ВС РФ попытаются захватить Константиновку. «Медуза» публикует фотографии из города, который может оказаться следующей целью российских войск.

Донецкая область, 21 октября 2024 года Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Константиновка постоянно подвергается обстрелам. Разрушенные магазин и жилой дом на одной из улиц города. 23 октября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Жительница Константиновки Нина остается в городе, несмотря на то, что ее дом был поврежден в результате российских ударов. 16 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA Часы, остановившиеся во время одного из авиаударов по Константиновке. 16 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Эвакуироваться в менее опасные места жителям Константиновки помогают в том числе волонтеры. Номер телефона одной из таких организаций — Base UA — размещен на билборде. 21 октября 2024 года Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Волонтеры Base UA помогают одной из жительниц Константиновки покинуть город. 21 октября 2024 года Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Вокзал в Константиновке. Российские войска неоднократно пытались разрушить железнодорожную инфраструктуру в городе — важном логистическом узле для украинских сил. 21 октября 2024 года Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Игорь — один из волонтеров, помогающих жителям Константиновки эвакуироваться из города. 21 октября 2024 года Andre Luis Alves / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Зубы дракона», установленные на спортплощадке в одном из сел возле Константиновки. Такие бетонные конструкции должны помешать продвижению бронетехники противника. 16 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Хроника войны. 28 октября 2024 года

Война Девятьсот семьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 28 октября 2024 года

Война Девятьсот семьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»