новости
Российские войска подошли к Константиновке на расстояние менее 10 километров. Что происходит в городе. Фотографии
Источник: Meduza
Войска РФ вышли к южной окраине Часова Яра, оказавшись примерно в семи-восьми километрах от расположенного рядом с ним города Константиновка. В этом населенном пункте находится крупный железнодорожный узел, играющий важную роль в логистике украинских войск, напоминает «РБК-Украина». Предполагается, что ВС РФ попытаются захватить Константиновку. «Медуза» публикует фотографии из города, который может оказаться следующей целью российских войск.