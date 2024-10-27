Война Девятьсот семьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 977-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

События 26 октября

Война Девятьсот семьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

События 26 октября