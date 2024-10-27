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Война Девятьсот семьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Россия атаковала дронами Киев, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. По сообщению Киевской городской военной администрации, силы ПВО обнаружили около десяти беспилотников, все они обезврежены. Пострадавших и разрушений нет.
- В Сумах после атаки беспилотников отключалось электричество, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В областной военной администрации сообщили, что в Роменском районе Сумской области в результате атаки поврежден энергообъект.
- Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 51 украинского дрона над Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областью и над акваторией Азовского моря. Главы затронутых атакой регионов заявили, что никто не пострадал.
- Близкий к Минобороны Украины проект DeepState утверждает, что российские военные захватили село Левадное Запорожской области, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки Донецкой области, Новодаровки Запорожской области, Стельмаховки Луганской области.
- Также DeepState сообщает, что российская армия наполовину захватила поселок Горняк Донецкой области. Украинское издание «Страна» со ссылкой на украинского военного пишет, что Горняк потерян полностью. Ранее в военной сводке 24 октября «Медуза» отмечала, что ВС РФ вышли на линию поселок Горняк — Кураховское водохранилище.
Фото на обложке: Arsen Dzodzaiev / Anadolu / Getty Images