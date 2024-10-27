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Война Девятьсот семьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 октября читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • Россия атаковала дронами Киев, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. По сообщению Киевской городской военной администрации, силы ПВО обнаружили около десяти беспилотников, все они обезврежены. Пострадавших и разрушений нет.
  • В Сумах после атаки беспилотников отключалось электричество, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. В областной военной администрации сообщили, что в Роменском районе Сумской области в результате атаки поврежден энергообъект.
  • Украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 51 украинского дрона над Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областью и над акваторией Азовского моря. Главы затронутых атакой регионов заявили, что никто не пострадал.
  • Близкий к Минобороны Украины проект DeepState утверждает, что российские военные захватили село Левадное Запорожской области, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки Донецкой области, Новодаровки Запорожской области, Стельмаховки Луганской области.
  • Также DeepState сообщает, что российская армия наполовину захватила поселок Горняк Донецкой области. Украинское издание «Страна» со ссылкой на украинского военного пишет, что Горняк потерян полностью. Ранее в военной сводке 24 октября «Медуза» отмечала, что ВС РФ вышли на линию поселок Горняк — Кураховское водохранилище.
Что происходило на этой неделе на фронте

Самая тяжелая для ВСУ неделя за год: кризис обороны — сразу на семи ключевых участках фронта. Под угрозой несколько важных городов Донбасса Карта боев на 24 октября

Что происходило на этой неделе на фронте

Самая тяжелая для ВСУ неделя за год: кризис обороны — сразу на семи ключевых участках фронта. Под угрозой несколько важных городов Донбасса Карта боев на 24 октября

Здравствуйте. Сегодня 977-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

События 26 октября

Война Девятьсот семьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

События 26 октября

Война Девятьсот семьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

 Фото на обложке: Arsen Dzodzaiev / Anadolu / Getty Images