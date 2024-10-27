Губернатор Брянской области заявил о попытке прорыва «вооруженной группы лиц» через границу. По его словам, атака была отбита
Источник: Александр Богомаз
В Брянской области пресечена попытка прорыва вооруженной группы через российско-украинскую границу, заявил глава региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, инцидент произошел 27 октября в районе населенного пункта Манев Климовского района, где сейчас нет жителей.
В отражении атаки участвовали пограничники, военнослужащие и бойцы Росгвардии. «Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области», — утверждает Богомаз.
С украинской стороны комментариев об атаке не поступало.