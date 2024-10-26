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Война Девятьсот семьдесят шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 октября читайте здесь.
Основные новости ночи и утра
- Три человека погибли и 19 получили ранения в результате российской ракетной атаки по Днепру в ночь на 26 октября, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, в ходе обстрелов был разрушен жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены еще 13 многоквартирных и два частных дома, больница и 30 автомобилей. Погибли две женщины и ребенок. Из 19 пострадавших четверо — дети. Восемь человек госпитализированы.
- Российский беспилотник атаковал 25-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева поздним вечером 25 октября. В здании начался пожар, были повреждены квартиры на 17-19 этажах. В результате погиб один человек — девочка 2009 года рождения, сообщил мэр города Виталий Кличко. Еще шесть человек получили ранения.
- В Киевской области в ходе атаки беспилотников погибла женщина 1968 года рождения. Также ранен 13-летний подросток. В результате падения обломков сбитых дронов повреждены один многоквартирный и 15 частных домов, три магазина, три автомобиля, линия электропередач.
- В ночь на 26 октября войска РФ нанесли ракетные удары по инфраструктуре городов Сумы и Конотоп в Сумской области. По данным местной военной администрации, всего за ночь и утро российские военные совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В общей сложности зафиксированы 62 взрыва. Под обстрелами находились Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дубовязовская, Эсманьская, Шалыгинская общины. Сообщений о пострадавших не поступало.
Фото на обложке: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images