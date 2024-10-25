В Киеве российский беспилотник атаковал жилую многоэтажку. По предварительным данным, есть погибшие

В Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом. Начался пожар, по предварительной информации, один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В результате атаки были частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. На 16 и 17 этажах начался пожар. В городской военной администрации уточнили, что повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, а пожар на 20 этаже.

По предварительной информации, один человек погиб, сообщил Кличко. Позже он уточнил, что это девочка 2009 года рождения.

Еще пятеро человек пострадали. Четверым медики оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали. Спасатели вывели из здания более 100 человек. Огонь локализовали, поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.