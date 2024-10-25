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Война Девятьсот семьдесят пятый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 октября читайте здесь.
Главное к полудню
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские войска выпустили по территории Украины 63 беспилотника. Силы ПВО уничтожили 36 дронов Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Еще 16 беспилотников «локационно потеряны».
- Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил, что жителям Запорожья и области стоит готовиться к отсутствию электроэнергии зимой. «Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер», — сказал он.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным на саммите БРИКС обмен военнопленными между Россией и Украиной, вопросы восстановления зернового коридора и разминирование Черного моря.
- Европейские чиновники обсуждают усиление санкций против России, ожидая, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может «подорвать усилия Запада по изоляции Москвы», пишет Reuters. Переговоры между европейскими дипломатами направлены на обеспечение того, чтобы санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, даже в случае изменения политики Вашингтона.
Главное за ночь и утро
- Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили над территорией РФ семь украинских беспилотников. Три дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, еще три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью. Кроме того, уничтожен один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.
- Ночью российские беспилотники атаковали Киев, сообщила городская военная администрация. В сообщении говорится, что силами ПВО «обезврежено до полутора десятков дронов». В Дарницком районе Киева обломки беспилотников привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы, пострадавших нет.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину невозможно в настоящее время пригласить в НАТО, так как страна находится в состоянии войны. «Важно понимать, что страна, которая находится в состоянии войны, точно не может стать членом НАТО. Все это знают, и по этому вопросу нет разногласий», — сказал Шольц. По словам канцлера, «приглашение [в НАТО] обычно довольно быстро превращается в членство». Официальное приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны — первый пункт «плана победы» Владимира Зеленского.
- Российские войска утром 25 октября обстреляли центр Херсона, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, ранения получили 64-летняя женщина и 72-летний мужчина. У женщины — осколочные ранения ног, у мужчины — контузия и черепно-мозговая травма.
Фото на обложке: Михаил Клементьев / ТАСС / Profimedia