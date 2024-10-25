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Война Девятьсот семьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 октября читайте здесь.

Главное к полудню

  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские войска выпустили по территории Украины 63 беспилотника. Силы ПВО уничтожили 36 дронов Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Еще 16 беспилотников «локационно потеряны». 
  • Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил, что жителям Запорожья и области стоит готовиться к отсутствию электроэнергии зимой. «Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер», — сказал он. 
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным на саммите БРИКС обмен военнопленными между Россией и Украиной, вопросы восстановления зернового коридора и разминирование Черного моря. 
  • Европейские чиновники обсуждают усиление санкций против России, ожидая, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом может «подорвать усилия Запада по изоляции Москвы», пишет Reuters. Переговоры между европейскими дипломатами направлены на обеспечение того, чтобы санкции оставались в силе в долгосрочной перспективе, даже в случае изменения политики Вашингтона. 

Главное за ночь и утро

  • Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили над территорией РФ семь украинских беспилотников. Три дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, еще три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью. Кроме того, уничтожен один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. 
  • Ночью российские беспилотники атаковали Киев, сообщила городская военная администрация. В сообщении говорится, что силами ПВО «обезврежено до полутора десятков дронов». В Дарницком районе Киева обломки беспилотников привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы, пострадавших нет. 
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину невозможно в настоящее время пригласить в НАТО, так как страна находится в состоянии войны. «Важно понимать, что страна, которая находится в состоянии войны, точно не может стать членом НАТО. Все это знают, и по этому вопросу нет разногласий», — сказал Шольц. По словам канцлера, «приглашение [в НАТО] обычно довольно быстро превращается в членство». Официальное приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны — первый пункт «плана победы» Владимира Зеленского.
  • Российские войска утром 25 октября обстреляли центр Херсона, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. По его словам, ранения получили 64-летняя женщина и 72-летний мужчина. У женщины — осколочные ранения ног, у мужчины — контузия и черепно-мозговая травма.

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за российско-украинской войной и связанными с ней событиями во всем мире. Спасибо, что читаете нас.

Что происходило 24 октября

Война Девятьсот семьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 24 октября

Война Девятьсот семьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Фото на обложке: Михаил Клементьев / ТАСС / Profimedia