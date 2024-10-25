«Часов Яр мы держим». Украинские военные продолжают защищать город-крепость, к которой подошли войска РФ. Фотографии
Российские войска, как пишет «Медуза» в свежей военной сводке, прорвались через канал Северский Донец — Донбасс к южным окраинам Часова Яра. Под угрозой оказались дороги на Торецк и Константиновку — главные пути, по которым идет снабжение украинской группировки в Часовом Яре. Украинские военные продолжают оборонять город-крепость, который войска РФ пытаются захватить уже полгода. «Часов Яр мы держим», — цитирует УНН заявление Станислава Бунятова из штурмового батальона «Айдар», участвующего в обороне города. Иван Петричак — представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады короля Данила, тоже обороняющей Часов Яр, заявил, что хотя российским войскам и удалось вклиниться в украинскую линию обороны, «о критическом провале [обороны] и потере Часового Яра речь не идет», пишет New Voice. «Медуза» публикует фотографии украинских бойцов, обороняющих город, сделанные 23 октября.