«Часов Яр мы держим». Украинские военные продолжают защищать город-крепость, к которой подошли войска РФ. Фотографии

Российские войска, как пишет «Медуза» в свежей военной сводке, прорвались через канал Северский Донец — Донбасс к южным окраинам Часова Яра. Под угрозой оказались дороги на Торецк и Константиновку — главные пути, по которым идет снабжение украинской группировки в Часовом Яре. Украинские военные продолжают оборонять город-крепость, который войска РФ пытаются захватить уже полгода. «Часов Яр мы держим», — цитирует УНН заявление Станислава Бунятова из штурмового батальона «Айдар», участвующего в обороне города. Иван Петричак — представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады короля Данила, тоже обороняющей Часов Яр, заявил, что хотя российским войскам и удалось вклиниться в украинскую линию обороны, «о критическом провале [обороны] и потере Часового Яра речь не идет», пишет New Voice. «Медуза» публикует фотографии украинских бойцов, обороняющих город, сделанные 23 октября.

Боец 24-й отдельной механизированной бригады короля Данила, обороняющей Часов Яр Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады во время передышки между боями Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Боеприпасы в расположении подразделения 24-й отдельной механизированной бригады Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Бойцы во время отдыха Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Полевая кухня 24-й отдельной механизированной бригады Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Боец 24-й отдельной механизированной бригады на позиции под Часовым Яром Oleg Petrasiuk / пресс-служба 24 ОМБр / EPA / Scanpix / LETA

Хроника войны. 25 октября 2024 года

Война Девятьсот семьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 25 октября 2024 года

Война Девятьсот семьдесят пятый день. Хроника «Медузы»