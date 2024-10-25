Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) снова не стала включать Россию в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в черный список, о чем ранее просила Украина. Это следует из пресс-релиза группы по итогам пленарного заседания 23–25 октября.

В нем говорится только о том, что членство России, приостановленное после начала войны в феврале 2022 года, остается в таком же статусе.

О том, что запрос Украины о включении России в черный список остался неудовлетворенным, также пишет Reuters. По данным трех источников агентства, он был отклонен несколькими странами, включая Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ЮАР. Два собеседника сообщили, что Бразилия также была среди тех, кто отклонил это предложение. По словам еще одного источника, оно было отложено для сбора дополнительных доказательств.

FATF отказалась от комментариев, заявив, что она должна обновить так называемые «серые» и «черные» списки стран после окончания пленарных обсуждений, пишет Reuters.

15 октября Politico писал, что FATF рассмотрит возможность включения России в черный список на заседании 22 октября. Издание отмечало, что просившая об этом Украина в последнее время активизировала свои попытки. В справке, подготовленной для заседания FATF, по данным Politico, было указано, что Россия поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, включенными в черный список. Также составители справки обращали внимание на незаконную деятельность, связанную с финансированием частных военных формирований и на отмывание денег, «полученных от товаров, украденных во время вторжения в Украину».

Россия состояла в FATF с 2003 года. Ее членство было приостановлено после начала войны в 2022 году. В предыдущий раз включение России в «черный список» FATF, на котором настаивала Украина, обсуждалось на пленарном заседании группы в Париже в июне 2023 года. Тогда группа не включила Россию ни в черный, ни в так называемый «серый» список (в нем находятся страны, финансовые операции с которыми подлежат усиленной проверке).

Сейчас в «черном списке» FATF три страны — Иран, Мьянма и Северная Корея. Попадание в него означает фактическое отключение от международной банковской системы и проведение операций только через посредников.