Politico: организация по борьбе с отмыванием денег FATF рассмотрит возможность включения России в черный список. Этого добивается Украина

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит возможность включения России в черный список, куда сейчас входят Северная Корея, Иран и Мьянма.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, этот вопрос внесен в повестку заседания, назначенного на 22 октября.

Пересмотра рейтинга России с начала полномасштабной войны добивается Украина. Пока FATF лишь приостановило членство РФ в этой организации, но не стало включать ее ни в серый, ни в черный списки.

В последнее время, отмечает Politico, Украина активизировала попытки добиться пересмотра рейтинга РФ. В справке, подготовленной для заседания FATF, с которой ознакомилось издание, указано, Россия поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, включенными в черный список. Также составители справки обращают внимание на незаконную финансовую деятельность, связанную с финансированием РФ частных военных формирований, включая ЧВК Вагнера, а также отмывание денег, «полученных от товаров, украденных во время вторжения в Украину» — от зерна до полезных ископаемых.

FATF — главная в мире организация по борьбе с отмыванием денег. Попадание в ее черный список грозит России фактическим отключением от международной банковской системы.

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