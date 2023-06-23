Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в свой черный список.

На включении России в этот список настаивала Украина. Попадание туда грозит фактическим отключением от международной банковской системы.

При этом в своем пресс-релизе организация отметила, что «все юрисдикции должны учитывать существующие и потенциальные риски, связанные с обходом мер, принятых против России в целях защиты международной финансовой системы».

Сейчас в черном списке FATF находятся Иран, Мьянма и КНДР.

Членство России в FATF приостановлено с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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