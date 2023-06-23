FATF — главная в мире организация по борьбе с отмыванием денег — решила не включать Россию в свой черный список
Источник: Reuters
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в свой черный список.
На включении России в этот список настаивала Украина. Попадание туда грозит фактическим отключением от международной банковской системы.
При этом в своем пресс-релизе организация отметила, что «все юрисдикции должны учитывать существующие и потенциальные риски, связанные с обходом мер, принятых против России в целях защиты международной финансовой системы».
Сейчас в черном списке FATF находятся Иран, Мьянма и КНДР.
Членство России в FATF приостановлено с начала полномасштабного вторжения в Украину.