Президент Украины Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

По словам собеседника агентства, после Казани Гутерриш хотел приехать в Украину, но Зеленский не подтвердил готовность к его визиту. «Так что Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани», — сказал источник AFP.

Официально в офисе президента Украины отмену визита Гутерриша в Киев не комментировали. В ООН также никаких заявлений на этот счет не делали.

Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казани 23 октября, где встретился с Владимиром Путиным. В официальном пресс-релизе ООН, опубликованном по итогам встречи, говорилось, что Гутерриш «подтвердил свою позицию, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права» и «полностью поддержал» проведение переговоров. Однако в самом выступлении на саммите Гутерриш о нарушении международного права со стороны России не высказывался.

МИД Украины осудило визит Гутерриша на саммит БРИКС, заявив, что тот отклонил приглашение Киева на первый саммит мира в Швейцарии, но принял приглашение в Казань «от военного преступника Путина». «Это неправильный выбор, который не способствует делу мира», — заявил МИД.

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