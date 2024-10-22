Владимир Путин и вице-премьер РФ Алексей Оверчук перед встречей с главой Нового банка развития Дилмой Русеф на саммите БРИКС, 22 октября 2024 года Александр Щербак / ТАСС / Profimedia

22 октября в Казани под председательством России начинается трехдневный саммит БРИКС. На него приедут почти все главы государств, входящих в группу, кроме президента Бразилии. На мероприятии будут и лидеры «дружественных» России стран, претендующих на вступление в БРИКС, но пока туда не вошедших. Саммит в Казани станет крупнейшей встречей мировых лидеров в России с начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, пишет CNN. Западные СМИ отмечают, что Владимир Путин стремится привлечь в БРИКС новых членов и таким образом показать США и их союзникам, что его страна все еще далека от изоляции. Однако не все участники группы согласны на прямую оппозицию Западу, и, как считают эксперты, в большей степени привлечены мощью экономики Китая, чем поддержкой Путина.

Формально саммит БРИКС открывается в Казани 22 октября, но официальные мероприятия начнутся только на следующий день. Владимир Путин намерен провести отдельные встречи со всеми лидерами стран-участников БРИКС, но также и теми, кто в объединение пока не входит — в частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме этого, у Путина запланированы встречи с президентами Палестины, Республики Сербской, Лаоса, Мавритании, Боливии, а также с генсеком ООН и премьер-министром Вьетнама.

В настоящее время в БРИКС входят девять стран. Изначально объединение было создано с участием России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (и отсюда же получило свое название). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще четыре страны — Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Также в группу приглашали Саудовскую Аравию, но формально она пока не вступила в БРИКС (хотя на сайте Кремля ее представляют как «полноправного участника»). Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков за несколько дней до старта саммита заявил, что статус Саудовской Аравии будет прояснен на встрече. «Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и из этого будем делать вывод», — сказал он.

Россия в этом году председательствует в БРИКС. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, на саммите в Казани будут присутствовать 36 делегаций от государств и шесть — от международных организаций. Из лидеров стран-участниц группы на саммит не приехал только президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, получивший травму головы в своей резиденции.

Одной из главных задач этого саммита для Владимира Путина The Economist называет построение новой глобальной финансово-платежной системы под названием BRICS Bridge, которая призвана «нанести удар по доминированию США в мировых финансах» и «защитить Россию и ее друзей от санкций». Издание отмечает, что эта система позволит странам проводить трансграничные расчеты с использованием цифровых платформ, управляемых их центральными банками. Построить ее Россия планирует в течение года.

Однако не у всех участников БРИКС есть такие же стимулы для снижения зависимости от доллара и выхода из долларовой системы, как у России, отмечает Bloomberg. Например, Индия отвергает попытки продвигать в качестве альтернативной резервной валюты китайский юань. Как пишет Reuters, у Китая и Индии, главных покупателей российской нефти после введения ценового потолка странами G7, сложные отношения. Разногласия по поводу новой системы есть также между арабскими странами и Ираном.

Meduza

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что сотрудничество в рамках БРИКС «не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют». «Оно преследует основную цель — обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», — заявил Песков.

Спорным стал также вопрос дальнейшего расширения БРИКС, пишет Bloomberg. Желание присоединиться к группе выразили несколько стран, в числе которых Малайзия, Венесуэла, Таиланд, Азербайджан, Беларусь и еще десятки стран. В сентябре формальную заявку на вступление в БРИКС подала также Турция, которая, как пишет Bloomberg, разочарована отсутствием прогресса на ее многолетнем пути в Евросоюз. Однако против принятия новых членов пока выступает Индия, которая поддерживает введение категории «стран-партнеров» без права голоса. Нью-Дели не хочет, чтобы БРИКС превратилась в антиамериканский орган с доминированием Китая и России, пишет Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников. Эту позицию также разделяют Бразилия и ЮАР. Южноафриканские чиновники также говорят, что будут оказывать сопротивление попыткам ослабить влияние своей страны путем приглашения в альянс Нигерии или Марокко.

Россия, как пишет The New York Times, тем не менее надеется привлечь в БРИКС новых участников, чтобы выстроить коалицию, которая «сформирует мировой порядок, не находящийся под влиянием Запада». По мнению директора Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Габуева, война в Украине стала для Путина «острием» разрушения старого мирового порядка, и БРИКС выполняет роль самой мощной структуры для построения нового.

Однако не все участники, отмечает The Washington Post, готовы однозначно выступать против Запада. Например, ОАЭ, пишет Bloomberg, полностью отвергают попытки представить членство в БРИКС как знак оппозиции глобального Юга к Западу — у арабской страны, как отмечает собеседник издания, очень хорошие отношения с западными государствами, включая США. Привлекательность БРИКС, как говорят опрошенные The Washington Post эксперты, в большей степени обусловлена мощью экономики Китая и разочарованием в лицемерии и неудачах Запада, чем поддержкой Владимира Путина или его антизападной риторики.

Тем не менее Путин, как отмечают сразу несколько изданий, проведением саммита БРИКС стремится показать, что Россия по-прежнему далека от изоляции. Более того, как пишет CNN, Путин и Си Цзиньпин намерены транслировать идею о том, что это именно Запад оказался в изоляции с его санкциями и альянсами, в то время как «глобальное большинство» поддерживает стремление России и Китая бросить вызов лидерству США.