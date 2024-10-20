Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС в Казань. Он получил травму головы в своей резиденции

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил поездку в Казань на саммит по состоянию здоровья. Об этом сообщил аппарат главы государства.

Врачи рекомендовали президенту временно отказаться от длительных перелетов.

Лула должен был вылететь на саммит 20 октября в 17:00 по местному времени. Однако находясь в своей резиденции, он повредил голову в области затылка. Президента отсмотрели медики, которые пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется.

В сообщении также говорится, что президенту Бразилии наложили швы на рану.

Лула примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в саммите примут участие представители 32 стран, 24 из которых будут представлены лидерами государств. Из-за саммита в городе приостановят работу дома культуры, библиотеки и музеи. Кроме того, Занятия для студентов казанских вузов и колледжей будут проводиться в дистанционном режиме, а школьников отправили на каникулы.