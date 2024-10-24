Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину невозможно в настоящее время пригласить в НАТО, так как страна находится в состоянии войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, его слова приводит Deutsche Welle.

«Важно понимать, что страна, которая находится в состоянии войны, точно не может стать членом НАТО. Все это знают, и по этому вопросу нет разногласий», — сказал Шольц.

По словам канцлера, «приглашение [в НАТО] обычно довольно быстро превращается в членство».

Официальное приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны — первый пункт «плана победы» Владимира Зеленского. Президент при этом отмечал, что само вступление Украины в альянс может быть отложено до окончания боевых действий.

Politico со ссылкой на источники писало, что против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают семь стран альянса. Ключевые противники приглашения — США и Германия. Также приглашать Украину не хотят Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

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